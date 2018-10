Valzer di panchine: Caccia il nuovo tecnico del Villa Musone

Valzer di panchine in Promozione, Villa Musone, Mondolfo e Laurentina alle grandi manovre. La sesta giornata di campionato ha creato più di uno scossone nel girone A, dove alcune squadre provano a correre ai ripari per cercare di salvare una stagione partita sotto le aspettative. Partiamo dal Villa Musone che la scorsa settimana si era separato da mister Cetera. La società ha affidato ufficialmente la panchina a Cristiano Caccia. Cambiamo società e ci spostiamo a San Lorenzo in Campo: da ieri in casa Laurentina è ufficiale la firma di Roberto Barattini, ex Mondolfo e Gabicce Gradara. Infine il Mondolfo che dopo la pesante sconfitta con l’FC Vigor Senigallia (4-0) si è separata da mister Francesco Baldarelli. Per la panchina pole c'è Gianfranco Giancamilli, possibili anche Lorenzo Ciattaglia o il ritorno di Giovanni Trillini.

