Vastese, esonerato Montani

Novità in casa Vastese: è stato esonerato Fabio Montani dalla guida tecnica degli aragonesi ed è il secondo cambio in stagione. La decisione da parte della dirigenza è maturata al termine del tonfo casalingo della squadra contro il Pineto. Una sconfitta pesante per classifica e anche morale che fa diventare indubbiamente preoccupante la classifica biancorossa. Montani era subentrato in corso d'opera ad Ottavio Palladini che aveva cominciato la stagione senza però ottenere i risultati sperati dalla società abruzzese. La comunicazione del nuovo allenatore sarà comunicata a breve tra la giornata di oggi e domani.

