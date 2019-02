Vigor Senigallia, Cinotti raggiunge quota 140 gol

Un bel traguardo da festeggiare nel migliore dei modi: stiamo parlando del record importante di Francesco Cinotti che ha raggiunto con la maglia del Vigor Senigallia la maestosa cifra di 140 reti in occasione del match contro il Mondolfo, sua ex squadra. In questa stagione Cinotti ha segnato 2 gol con l’Atletico Alma e 7 con l'FC Vigor Senigallia. Vive a Marotta, di professione è elettricista (lavora sulle barche, a Fano). Francesco Cinotti è cresciuto nel settore giovanile dell’Alma Juventus Fano dove ha debuttato in prima squadra (C2) nella stagione 2003-04. Dopo tre stagioni con i granata è passato all’Ostra Vetere in Promozione, poi tre anni alla Pergolese dove ha messo dentro 29 gol. Due stagioni a Fossombrone (25 reti), due a Tolentino (27 gol), ancora due a Pergola e l'anno scorso a Mondolfo in Promozione.

