Vigor Senigallia, il ds Moroni: «Abbiamo raggiunto gli obiettivi preposti»

Una stagione da protagonisti per i calciatori del Vigor Senigallia. A parlare ci pensa il diesse Riccardo Moroni, tra gli artefici del miracolo: «Non si costruisce una squadra se non partendo dal mister -afferma il ds- ed è quello che abbiamo fatto. Al termine della stagione scorsa lo avevamo già identificato.. Ottenuto il sì di Guiducci, è sulla base delle sue indicazioni che abbiamo iniziato a muoverci. Vitali, Guerra e Carbonari erano stati con lui a Pergola, il mister aveva stima di loro ed era automatico che finissero tra gli obiettivi. L’ottica era quella di assecondare il mister, sempre in modo compatibile con le risorse. Così è stato per Falcinelli, Sabbatini e tutti gli altri, inclusi Cinotti e Candolfi arrivati con la ‘finestra’ invernale visti gli infortuni che avevano stoppato Giobellina, Curzi e lo stesso Falcinelli. Gli obiettivi che ci eravamo posti li abbiamo raggiunti. Senigallia è una piazza attrattiva e noi abbiamo calibrato la strategia sui mezzi economici che avevamo, senza inseguire ‘chimere’ irraggiungibili».

© RIPRODUZIONE RISERVATA