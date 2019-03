Villa Musone: esonerato Caccia, dentro Capitanelli

Scossone in casa Villa Musone, squadra che milita nel campionato di Promozione, girone A: la società ha comunicato l'esonero del tecnico Cristiano Caccia. Il trainer anconetano paga la situazione di classifica non ottimale, la squadra si trova in penultima e attualmente non potrebbe disputare i playout. Mister Cristiano Caccia era subentrato a Giordano Bernabei alla 7° giornata del girone d’andata, il quale aveva guidato provvisoriamente la prima squadra dopo la separazione da mister Angelo Cetera. Le prestazioni delle ultime tre gare hanno convinto la dirigenza a cercare di dare una sterzata al finale di stagione dei gialloblu. La società ha optato per la soluzione interna promuovendo mister Giorgio Capitanelli (foto), attuale allenatore della formazione Allievi. "La nostra situazione di classifica non è delle migliori - queste le prime parole del neo trainer gialloblu - tuttavia faremo del nostro meglio per provare a salvarci. Non è mai facile entrare in corso d'opera, ma il primo obiettivo sarà quello di ridare entusiasmo ai giocatori che stanno soffrendo la situazione di classifica. Tutti insieme dobbiamo cercare di uscirne fuori, dando il massimo in ogni partita". La società augura buon lavoro a mister Capitanelli e contestualmente ringrazia mister Caccia per l'impegno profuso e gli augura le migliori fortune professionali.

