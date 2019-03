Villa Musone, Tonuzi: «Adesso battiamo il Villa San Martino»

Il Villa Musone vince e risale la china. Ora big match col Villa San Martino per centrare i playout e Tonuzi ci crede: «Vogliamo vincere a tutti i costi, siamo alla pari delle squadre che potremmo incontrare agli spareggi». Così l’attaccante dei villans Ardit Tonuzi, classe 1988 e alla sua quarta stagione con questa maglia. Il Villa Musone ha vinto il derby col Loreto (4-2 con doppiette di Tonuzi e Bonifazi) e ora è a -4 dal Villa San Martino in attesa della sfida di sabato. «La partita di sabato - commenta Tonuzi - è stata voluta da tutta la squadra e molto sofferta. L’abbiamo vinta col cuore. Era un derby ma era anche molto più di questo per quanto riguarda la classifica. Con la vittoria di sabato ora abbiamo ancora più chances di entrare in zona playout».

© RIPRODUZIONE RISERVATA