Vis Pesaro, Paoli: «Tomei ci ha salvato in più occasioni»

Metterci la faccia, da subito, nel segno della continuità. In fondo di Lorenzo Paoli il popolo vissino se ne accorge con cadenzata ciclicità, in campo e fuori: nessuno in squadra potrebbe sostenere la fascia da capitano meglio di lui. Suo ormai da tempo il ruolo spinoso di necessario collante tra difesa e centrocampo, in quell’ottica propositiva tanto cara alla filosofia colucciana. Ruolo peraltro coperto con autorevolezza in occasione del pareggio interno con la Ternana. E proprio a Lunedì nel Pallone, trasmissione dell’emittente E’Tv Marche, Paoli propone una disamina puntuale della gara, a partire dai prodigi dell’estremo difensore biancorosso: «Tomei è stato decisivo in almeno due o tre episodi in cui ha effettuato fatto grandi parate e ci ha messo la cosiddetta pezza».

