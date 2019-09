Viti: «Il Monturano Campiglione ha sorpreso anche me»

Un inizio del genere non se lo aspettava nessuno nel Monturano Campiglione che ha vinto tutte e tre le partite, senza subire ancora reti, e conduce la graduatoria del girone B di Promozione insieme alla Maceratese dopo aver vinto sabato di misura in casa del Portorecanati. Mister Nello Viti forse non confidava in un inizio così: «Non me l’aspettavo - afferma -. Abbiamo fatto tre buone partite, nulla di esagerato, anche se vincere a Porto Recanati non è semplice per nessuno. Ma anche per le altre squadre che abbiamo affrontato vale lo stesso discorso perché vedremo che il Montecosaro che più passa il tempo e migliorerà nell’organizzazione ed anche la Futura 96 è una buona squadra destinata a risalire».

