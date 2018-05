Come riporta il tabloid inglese The Sun, il patron del Chelsea Roman Abramovich avrebbe offerto oggi la panchina dei Blues a Maurizio Sarri dopo un incontro di 7 ore. Il magnate russo è disposto a pagare la clausola di 8 milioni al Napoli il 31 maggio. In giornata il patron del Chelsea dovrebbe incontrare Antonio Conte per sollevarlo dall'incarico.





© RIPRODUZIONE RISERVATA