PESARO - Accordo firmato, iscrizione in Serie C e futuro garantiti. Definita la collaborazione con la Sampdoria di cui la Vis diventerà una sorta di società satellite. L’ultimo scambio di fax fra Pesaro e Genova è avvenuto oggi a mezzogiorno. I dettagli dell’accordo, che sarebbe della durata di tre anni, saranno svelati nel loro complesso nei prossimi giorni, ma da Genova arriveranno almeno 8-10 giocatori di proprietà della Sampdoria, scelti dal nuovo direttore sportivo vissino Claudio Crespini che in queste ore si sta insediando in via Simoncelli, assieme al croato Vlado Borozan che rivestirà il ruolo di direttore generale. La partnership comporta un canale privilegiato dei blucerchiati sul settore giovanile della Vis: i più bravi saranno inviati a Genova in una sorta di scambio fruttuoso che potrà portare vantaggi reciproci.



Soddisfatti Marco Ferri e Roberto Bizzocchi, copresidenti della Vis, oltre al direttore generale Guerrino Amadori e al direttore tecnico Maurizio Del Bene, per aver concluso una trattativa complessa con la Sampdoria di Massimo Ferrero che comporterà innegabili benefici. Crespini potrà disporre di un budget adeguato alla Serie C per costruire una rosa capace innanzitutto di mantenere la categoria senza troppi affanni.

