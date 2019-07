ASCOLI - L’incontro, per il sempre più possibile arrivo di Alessio Da Cruz in prestito dal Parma, c’è stato sabato all’ora di pranzo in un locale nei pressi di Ascoli. Il direttore sportivo dei bianconeri Antonio Tesoro e quello dei ducali Daniele Faggiano stanno trattando da tempo il trasferimento dell’esterno offensivo: mancano alcuni dettagli e i due ds durante l’incontro hanno parlato anche di altri giocatori in uscita dal Parma.



Se per Da Cruz ci sarà da aspettare qualche giorno, è da considerare già bianconero Alberto Gerbo, 29 anni, svincolatosi dal Foggia. Il centrocampista piemontese di Valenza ha raggiunto già l’intesa con il club bianconero, oggi è atteso ad Ascoli per la firma e domani dovrebbe unirsi alla squadra di zanetti.



Altra trattativa conclusa è quella per Petar Brlek, il quale sarà anche lui oggi in città. Di nazionalità croata, Brlek ha 25 anni ed è un mediano, lo scorso campionato ha militato nel campionato svizzero con il Lugano ma il suo cartellino appartiene al Genoa. Forte fisicamente, è bravo nella costruzione del gioco e abile sia in fase difensiva e offensiva. È cresciuto nella squadra della sua città prima di passare allo Slaven Belupo nella Serie A croata, quando aveva solo 16 anni. Ha giocato in totale 163 partite in sei anni tra campionato, Coppa croata e preliminari di Europa League.

