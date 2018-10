SENIGALLIA - Calcio e non solo calcio. Scelte difficili ma anche risultati - e non soltanto tra i pali - di tutto valore in un'esperienza importante che Alberto Barzanti sta vivendo con grande attenzione e impegno. La famiglia a Senigallia, la scuola a Fabriano e i voli in porta tra allenamenti e partite con la maglia del Gubbio. Fermi tutti, non è un'esperienza di un giocatore di 23-25 anni, no, di un giovane che di anni ne ha 14. Complimenti.



Alberto Barzanti è nato primo agosto 2004 a Senigallia e qui con la maglia della Vigorina ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del calcio quando non aveva neanche sei anni.



Idee chiare, altro che: già dopo pochi allenamenti infatti il ragazzo espresse a mister Roberto Riccardi il desiderio di voler giocare in porta. Da quella volta sono passati nove anni e Alberto non ha più lasciato il suo posto tra i pali raccogliendo elogi e applausi in sequenza.



Oggi Alberto ha 14 anni ed è cresciuto sia tecnicamente, grazie alla scuola calcio Vigorina e ai suoi preparatori di portieri, uno su tutti Marco Montagna (chiamato simpaticamente "enjoy") al quale è molto affezionato, che fisicamente (è alto 1.85cm e pesa 66kg).



Messosi in luce durante lo scorso campionato provinciale categoria giovanissimi, vinto dalla Vigorina, e nei vari tornei estivi disputati, è stato notato dal talent scout Luigi Esposito che lo ha segnalato al Gubbio AS 1910, e qui dopo aver sostenuto un provino di due giorni è stato richiesto in prestito per questa stagione dalla squadra umbra con la Vigorina che non ha avuto problemi a concedere al ragazzo questa importante opportunità di ulteriore crescita.



Il portiere senigalliese si è quindi dovuto trasferire a Fabriano dove vive nel college dell’istituto tecnico Agrario Vivarelli, e frequenta il primo anno del liceo scientifico scienze applicate dell’Istituto Volterra e pur sostenendo quattro allenamenti a settimana in quel di Gubbio continua a mantenere un ottimo rendimento scolastico, presupposto fondamentale per il proseguo della crescita del ragazzo che si è ben integrato sia con i compagni di squadra che con i nuovi amici di scuola.



Alberto si è ben comportato durante l’intera preparazione pre-campionato e ha dato dimostrazione della sua bravura nelle amichevoli giocate, tanto da aver poi disputato quattro partite da titolare nel campionato under 15 nazionale di serie C, in cui il Gubbio ad oggi occupa la quarta posizione in classifica.





