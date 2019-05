Juve, Allegri: «Giusto lasciarsi». Agnelli: «Max ha scritto la storia della nostra squadra»

Un lungo applauso all'ingresso del presidende Andrea Agnelli e il tecnico Massimiliano Allegri. Nella sala stampa della Continassa c'è tutta la squadra per la conferenza stampa d'addio del tecnico bianconero. «Così mi fate piangere» dice l'allenatore. Il primo a prendere la parola è il presidente della Juventus: «Un allenatore ci sarà. Non risponderò a nessuna domanda sul prossimo tecnico. Sono qui per celebrare Max, ha scritto la storia della nostra squadra. Max ha messo insieme numeri incredibili, questi sono stati per me 5 anni bellissimi. Affetto, stima, riconoscenza, condivisione, fatica e soprattutto tante vittorie. Con Max siamo stati anche vicini di casa, condividendo il bar della colazione e tante cene. Io ho visto i suoi figli crescere e lui i miei. Tornando alla parte sportiva, la cavalcata fino a Berlino, l'anno successivo 15 vittorie consecutive tra ottobre e febbraio, il testa a testa col Napoli l'anno scorso e quest'anno il successo in anticipo, un percorso fantastico di cui la cosa che mi rende più orgoglioso è quella di aver trovato un amico sincero con cui potermi confidare su tanti argomenti».



I MOTIVI DELL'ADDIO

Non ci sono «elementi fattuali» che hanno portato al divorzio tra la Juventus e Massimiliano Allegri. Lo precisa il presidente del club, Andrea Agnelli. «Al di là delle dietrologie, c'è stato un percorso di un mese di un gruppo di professionisti che ha avuto la capacità di capire che questo era il momento giusto, che era arrivato il momento di chiudere questo ciclo».



PAROLA AD ALLEGRI

«È arrivato il momento per lasciarsi nel migliori dei modi. Lascio una società solida,con gruppo di giocatori straordinari». È un Massimiliano Allegri commosso quello che spiega il suo addio alla Juventus accanto al presidente Andrea Agnelli.

