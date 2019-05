«Allegri rifiuta l'autografo ad un bambino»: il video è virale, indignazione sui social

Non c'è davvero pace per Massimiliano Allegri, che poco più di una settimana fa ha festeggiato il suo quinto scudetto di fila alla guida della Juventus (l'ottavo consecutivo per i bianconeri), ma che è ormai costantemente nell'occhio del ciclone dei social. Non bastasse l'eliminazione dalla Champions League per mano dell'Ajax, né la lite con Lele Adani in diretta su Sky Sport dopo Inter-Juve di sabato sera, un altro episodio è rapidamente rimbalzato sui social network.



Milan, scoppia il caso Bakayoko: un'ora di ritardo a Milanello. Gattuso furioso



Un video infatti è diventato virale, con protagonista proprio Allegri: nelle immagini, girate allo Stadium anche se non è chiaro prima di quale partita (dai tanti giovani della Primavera presenti in panchina, potrebbe essere Juve-Fiorentina), si vede un bambino con la maglia di Dybala che si avvicina all'allenatore bianconero per chiedere un autografo. Richiesta che Allegri sembra rifiutare, con il bambino che sconsolato si allontana.

Il filmato ha fatto il giro del web e ha provocato dure reazioni contro Allegri, accusato di essere stato poco sensibile e di non aver mostrato rispetto per un piccolo tifoso: il tecnico juventino, che da un paio di mesi non è più sui social (ha cancellato i suoi profili su cui era molto attivo) non ha per ora commentato l'episodio. Realisticamente potrebbe non aver capito la richiesta, o potrebbe aver chiesto al bimbo di rimandare l'autografo a fine partita. Ma per la giustizia sommaria dei social, Allegri è già stato bollato come colpevole.

© RIPRODUZIONE RISERVATA