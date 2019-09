ANCONA - Scattato il campionato di Eccellenza: dopo l’anticipo Atletico Gallo-Valdichienti terminato 1-0 per i padroni di casa, fari puntati sull’Anconitana, chiaramente in pole position tra le grandi favorite: i dorici stanno vincendo 1-0 a Urbania grazie a una rete segnata dall’ex Jesina Magnanelli all’inizio del secondo tempo. Sta vincendo 2-1 la Vigor Senigallia a Colli del Tronto contro l’Azzurra: a segno anche Pesaresi dopo Piergallini, poi Stacchiotti ha dimezzato le distanze. Subito a segno anche l’ex dorico Mastronunzio che ha portato in vantaggio il Montefano, poi però raggiunto dal Fabriano Cerreto. La sblocca anche il Castelfidardo: in gol Shiba a Fossombrone.



1ª giornata: Atletico Gallo-Valdichienti 1-0 (Bartolini); Azzurra Colli-Vigor Senigallia 1-2 (Piergallini, Denis Pesaresi, Stachiotti); Fossombrone-Castelfidardo 0-1 (Shiba); Marina-Porto d’Ascoli 0-0; Montefano-Fabriano Cerreto 1-1 (Mastronunzio); Servigliano Lorese-Atletico Alma 0-0; Sassoferrato Genga-Grottammare 0-0; Urbania-Anconitana 0-1 (Magnanelli).

© RIPRODUZIONE RISERVATA