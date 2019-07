SAN BENEDETTO La Samb ha praticamente ingaggiato l'attaccante del Parma, Marco Frediani. Nelle ultime ore il club rossoblù ha raggiunto l'accordo sia con la società emiliana che farà sbarcare il proprio giocatore con la formula del prestito, e sia con il procuratore dell'attaccante romano. Ci sono ancora da perfezionare alcune questioni burocratiche tra Frediani ed il Parma, che si dovrebbero risolvere per la giornata di lunedì. Quindi l'annuncio ufficiale dell'ingaggio di Frediani da parte della Samb dovrebbe arrivare all'inizio della prossima settimana. Venticinque anni, di Roma, Frediani è cresciuto nelle giovanili della Roma per poi militare nelle fila dell'Aquila, Pisa, Ascoli ed Ancona. Alla fine dell'esperienza con la squadra dorica, Frediani era sul punto di arrivare alla Samb ma alla fine ha chiuso la trattativa con il Parma. Nella passata stagione, il giovane attaccante ha giocato in prestito alla Ternana.

