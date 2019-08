MATELICA - Altro ritocco under per il Matelica che sabato prossimo affronterà l'Anconitana in amichevole. Prosegue il lavoro sia in campo con lo staff guidato da mister Battistini sia fuori dal rettangolo di gioco con il ds Francesco Micciola che si è assicurato le prestazioni di un altro giocatore. Si tratta del difensore centrale Francesco Busi, classe 2000 proveniente dalla primavera del Bologna. Busi va quindi a completare il pacchetto difensivo e ad arricchire quello degli under a disposizione dell’allenatore biancorosso. «E’ un giocatore duttile che va a completare il reparto difensivo, ha un’ottima struttura fisica e buone qualità tecniche» battezza il ds Micciola. Nei prossimi giorni non dovrebbero essere in programma altri annunci di mercato, anche perché per ulteriori mosse si attende l’uscita della composizione dei gironi prevista nei prossimi giorni. Si attende infatti l'esito del ricorso al Tar del Lazio da parte della Figc dopo i ricorsi dell'Audace Cerignola accolti dal Collegio di Garanzia del Coni: il responso potrebbe arrivare nel fine settimana. In tal caso i nove gironi saranno ufficializzati tra venerdì e sabato.

