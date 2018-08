Diramato il calendario di Eccellenza: big-match già alla prima giornata

ANCONA - Emozioni assicurate con Biagio Nazzaro-Porto Sant’Elpidio, Fabriano Cerreto-Camerano e

Grottammare-Tolentino. Tre big match arroventeranno la prima giornata d’Eccellenza, il cui calendario è

stato ufficializzato questa mattina dal Comitato Regionale della Figc. Ricche di contenuti anche il derby

Pergolese-Atletico Alma, che segnerà il ritorno da avversario di mister Manuelli allo Stefanelli, e

Fossombrone-Marina, sfida tra formazioni decise a sorprendere. Il neopromosso Portorecanati affronterà il

retrocesso Monticelli, l’avversario del Sassoferrato Genga per la prima storica apparizione nel massimo

campionato regionale sarà l’Atletico Gallo, mentre il battesimo delle altre debuttanti assolute San Marco

Servigliano Lorese e Montefano sarà celebrato nelle tane di Porto d’Ascoli e Urbania. Il campionato partirà il

9 settembre e terminerà il 5 maggio. Si giocherà la domenica, ma le società che vorranno anticipare le partite

al sabato avranno la possibilità di accordarsi. Due i turni infrasettimanali, entrambi ad aprile: giovedì 11

(domenica 14 l'Eccellenza si fermerà per gli impegni della Rappresentativa Juniores al Torneo delle Regioni)

e giovedì 25. Due le soste: il 30 dicembre per il Capodanno e il 21 aprile per la Pasqua.





