ANCONA - Per una domenica le gerarchie del girone F di Serie D sono state capovolte. La capolista

Matelica ha perso in casa dell’Agnonese, in lotta per evitare i playout, ma l’inseguitrice Vis Pesaro non ne ha

approfittato scivolando a Grottammare contro il Monticelli terzultimo. Sono rimasti così 4 i punti di distacco

tra le battistrada che avranno due settimane per ricaricare le batterie essendo in programma domenica la

pausa del campionato per gli impegni della Rappresentativa Juniores al Torneo di Viareggio.



Alla conclusione mancano otto giornate e il calendario prevede impegni simili per le due rivali, attese da

quattro gare interne e da quattro trasferte. Si ripartirà domenica 18 marzo da gare casalinghe con avversarie

in lotta per acciuffare la salvezza: il Fabriano Cerreto per il Matelica e il San Nicolò per la Vis.

Il turno del 25 marzo sembra favorevole alla squadra di Riolfo, attesa dalla morbida trasferta sul terreno della

cenerentola Nerostellati, mentre la leader viaggerà nella tana del Castelfidardo, a caccia di un posto nei

playoff.



Nella giornata pre-pasquale di giovedì 29 marzo l’undici di Tiozzo sfiderà in casa il Francavilla per un match

dal quoziente di difficoltà simile a quello dei biancorossi pesaresi che riceveranno la Sangiustese.

Si riprenderà l’8 aprile con i viaggi ostici de L’Aquila per Magrassi e compagni e di Agnone per Olcese e

soci.



Si continuerà il 15 con Matelica-Campobasso e Vis-Fabriano Cerreto, mentre il 22 la capolista andrà a

Recanati e l’inseguitrice a Francavilla.Il gran finale prevede Matelica-San Marino e Vis-Campobasso il 29 aprile e gli ultimi fuochi con Avezzano-Matelica e Castelfidardo-Vis Pesaro fissati per il 6 maggio. I giochi restano più aperti che mai, ma la chance gettata al vento domenica dai vissini potrebbe rivelarsi letale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA