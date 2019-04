ANCONA - E' una partita - l'ultima in casa del campionato dell'Anconitana - che non conta niente nè per la squadra di Nocera che ha festeggiato a Recanati (contro il Villa Musone) lavittoria in campionato nè per il Gabicce Gradara che stazione a metà classifica. Pochi spettatori sugli spalti anche per la giornata feriale, al centro dell'attacco Mastronunzio che cerca gol per vincere la classifica dei cannonieri.



ANCONITANA-GABICCE GRADARA 1-1



Non passano che due minuti e l'Anconitana è già in vantaggio grazie ad un gol di Bartoloni. Partita aperta come era facile prevedere, Gabicce Gradara che non si tira indietro e anzi al 17' la squadra pesarese segna il gol del pareggio grazie ad un colpo di testa di Vegliò.

