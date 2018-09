Le matricole centrano subito il tris: mastica amaro solo il Montefano

ANCONA - Altro che matricole. La prima d’Eccellenza ha posto in risalto la qualità delle squadre e dei giocatori provenienti dalla Promozione. Dopo essersi messi in luce al piano di sotto, Servigliano Lorese, Sassoferrato Genga e Portorecanati hanno alzato la voce al debutto nel massimo campionato regionale.



Nell’anticipo di sabato la truppa di Amadio ha espugnato per 3-2 la tana del Porto d’Ascoli, arrivato la scorsa stagione agli spareggi nazionali: la doppietta di Gabaldi e il guizzo di Juvalè hanno messo in risalto le ambizioni di una neopromossa solo sulla carta potendo contare su individualità del calibro di Mallus, Ionni, Pompei, Iacoponi, Iovannisci e Galli. Ha alzato la voce anche la compagine di Ricci che non intende smettere di stupire dopo essere planata dalla Prima Categoria all’Eccellenza in due anni: il guizzo in avvio di Monno non ha steso un avversario qualunque, ma quell’Atletico Gallo Colbordolo reduce da due qualificazioni di fila ai playoff e regalato una gioia immensa ai biancazzurri, mai stati tanto in alto nella propria storia. È partita con il piede giusto infine la formazione di Possanzini, tornata in Eccellenza dopo tre stagioni, che ha reagito allo 0-2 iniziale superando il Monticelli con un pirotecnico 4-3.



L’unica debuttante delusa risulta il Montefano, beffato in zona Cesarini (0-1) dalla veterana Urbania dopo aver fallito il penalty del vantaggio. Determinanti si sono rivelati diversi giocatori provenienti dalla Promozione: insieme a Monno, hanno lasciato il segno Enrico Nacciarriti (ex Olimpia Marzocca), autore del secondo gol con cui il Marina ha espugnato Fossombrone, oltre a Giacomo Calvaresi (ex Valfoglia) e Martin Leopoldo Garcia (doppietta), che hanno trascinato il Portorecanati all’esaltante rimonta contro il Monticelli.



