ANCONA - Si sta delineando il quadro delle panchine nel girone A di Promozione, dove sette allenatori sono

stati confermati mentre sei quadre hanno optato per l’avvicendamento tecnico in attesa che vengano sciolti i

nodi nelle rimanenti tre squadre. Nel pesarese hanno cambiato mister Cantiano (da Guiducci a Luchetti),

Gabicce Gradara (da Gaudenzi a Papini), Laurentina (da Carta a Peruzzini) e Mondolfo (da Trillini a

Baldarelli). Hanno invece optato per la continuità il Valfoglia, che ha confermato Cicerchia, e la matricola

Santa Veneranda, che ha rinnovato la fiducia a Lucio Clara.



Tra le squadre anconetane si registra la svolta all’Fc Vigor Senigallia che ha sostituito Goldoni con Guiducci

e si appresta a sparare i primi colpi sul mercato. Dopo la retrocessione ha voltato pagina il Barbara che ha

rilevato Ciattaglia con Mancini. Proseguono invece il rapporto tra l’Osimana e Mobili, il connubio tra

l’Olimpia Marzocca e Giuliani, il matrimonio tra la Filottranese e Giuliodori e il binomio tra Ricci e il

Sassoferrato Genga che sarà ripescato in Eccellenza se la Jesina dovesse essere riammessa in Serie D.

Confermato anche Menghini all’Osimo Stazione, salito per la prima volta nella sua storia in Promozione

dopo la vittoria nello spareggio contro il Villa San Martino. Restano da definire le panchine del retrocesso Loreto e del Villa Musone, oltre che dell’Anconitana, dove potrebbe rimanere Lelli.



