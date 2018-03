ANCONA - È stato il sabato dei poker calati dagli attaccanti. Il più roboante lo ha messo a segno Manuel

Pera della Recanatese che ha tramortito il Campobasso con quattro squilli in successione, di cui uno su

rigore, firmando anche una rete annullata per fuorigioco. Le prodezze dell’attaccante prelevato a dicembre

dal Taranto dove aveva siglato 4 gol, arrivato a quota 13 in 11 gare disputate coi giallorossi, hanno regalato

tre punti d’oro alla squadra di Alessandrini che vede più vicina la salvezza, fino a un mese fa simile a un

miraggio.



A imitare Pera ha provveduto Andrea Battisti del Real Gimarra, militante nel girone B di Seconda Categoria,

che ha steso con le sue invenzioni il Vismara. Il bomber fanese, arrivato a 18 in classifica cannonieri, non è

nuovo a simili imprese avendo già calato un poker nel girone d’andata. Grazie alla sua vena realizzativa la

compagine giallonera ha consolidato il secondo posto in graduatoria, restando a -3 dalla capolista Pesaro

Calcio.



Ha vissuto un weekend da protagonista pure Marco Neroni, ariete dell’Azzurra Mariner, sospinta a un punto

dalla vetta nel girone H di Seconda Categoria con una tripletta. Il goleador ha esibito un ampio campionario

di magie nel 5-1 sulla Pro Calcio alimentando i sogni di gloria della formazione di Morelli.

C’è anche chi si è scatenato, ma è rimasto con l’amaro in bocca. È il caso di Gabriele Aquilanti, attaccante

del Fiuminata, al quale non è stata sufficiente la tripletta firmata al Pioraco per esultare. La sua squadra è

infatti stata beffata (3-4) nel sentito derby dell’Alto Maceratese mancando l’opportunità di effettuare il salto

di qualità.



