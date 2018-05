ANCONA - A 90’ dalla conclusione della regular season, i quattro gironi di Prima Categoria hanno già

proclamato le quattro regine che approdano in Promozione e decretato i nomi delle quattro condannate senza

appelli alla Seconda Categoria. Oltre all’Anconitana (girone A), che sabato proverà a stabilire i record dei 93

punti (serve vincere a Borghetto) e dei 100 gol in campionato (ne mancano cinque), hanno trionfato con una

giornata d’anticipo Santa Veneranda (A), Civitanovese (C) e Palmense (D). Hanno invece versato lacrime

amare San Costanzo (A), Monsano (B), Aries Trodica (C) e Montegranaro (D), già sicure di arrivare ultime.



L’atto conclusivo della regular season dovrà definire le gerarchie nei playoff che potrebbero saltare in tre

gironi su quattro. L’avversario nello spareggio promozione del Valdichienti (girone C), che vanta un abissale

23 + sulla Vigor Castelfidardo terza, potrebbe essere il Castignano (D), al quale basta un pari nello scontro

diretto dell’ultima giornata con la Real Virtus Pagliare, terzo a -10, per annullare la disputa dei playoff. Lo

stesso discorso vale nel girone B per l’Osimo Stazione, al quale è sufficiente il pareggio nella tana del Borgo

Minonna, terzo a -12, per approdare direttamente allo spareggio promozione. Si disputeranno di sicuro i

playoff nel girone A, dove Fermignanese-K-Sport Azzurra e Tavernelle-Villa San Martino sembrano gustosi

antipasti della post season. A -1 dal quinto posto, può ancora sperare il Lunano che riceve il Santa Veneranda

già promosso.



In ottica retrocessione, rischia di sprofondare in Seconda Categoria la Vadese (girone A), gloriosa società con

trascorsi in Serie D, alla quale potrebbe non essere sufficiente la vittoria contro l’Avis Montecalvo in virtù

dal -10 dal Sant’Orso quintultimo. Per lo stesso motivo vedono lo spettro della discesa diretta pure la

Leonessa Montoro (C), impegnato nella tana dell’Elpidiense Cascinare, e il Petritoli (D), di scena ad

Amandola.

© RIPRODUZIONE RISERVATA