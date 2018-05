ANCONA - L'Anconitana ha battuto per 4-1 i Portuali nella penultima giornata di campionato, toccando quota 90 punti e 95 gol segnati, ma la notizia del giorno è stata l'illustrazione del progetto che sta nascendo per far rivivere lo stadio Dorico. Secondo il sindaco Mancinelli, la nuova struttura avrà una tribuna da 1200 o 1500 posti, mentre la gradinata verrà abbattuta e al suo posto verranno costruiti dei parcheggi sopra ai quali sorgeranno la sede dell'Anconitana, una palestra e alcuni esercizi commerciali. Il comune costruirà anche un campo di calcio e uno più piccolo, entrambi in erba sintetica. La pista di atletica rimarrà agibile, ma avrà meno corsie, la curva rimarrà anche se verrà ristrutturata venendo a costituire una sorta di anfiteatro per manifestazioni di vario tipo, il campo da basket della Stamura verrà coperto, e in futuro si potrebbero spostare i campi da tennis, ma solo in un secondo tempo. Il sindaco ha rinviato la quantificazione precisa del costo dell'intero progetto, ma siamo nell'ordine di alcuni milioni di euro, parte dei quali a carico del comune e parte a carico dei privati. Marconi si è detto interessato e disponibile a partecipare al progetto. A proposito del salto in Eccellenza, il sindaco Mancinelli ha detto di aver parlato con i maggiorenti del Coni, Malagò e Fabbricini, quest'ultimo, segretario generale del Coni, sarà ad Ancona in giugno per discutere della cosa. Marconi spera che la politica possa dare una mano, ma se l'intervento dall'alto non dovesse esserci il presidente Marconi potrebbe contattare altre società per vedere le possibilità di una fusione, ma la cosa è difficile. Prima e dopo la partita e la conferenza astampa ha tenuto banco la presenza in tribuna di numerosi ospiti invitati dall'anconitana per festeggiare la promozione. Tra tutti il èpiù applaudito è stato Gigi Simoni, l'allenatore della seconda promozione dell'Ancona in Serie A. Con lui tantissimi beniamini dei tifosi biancorossi

