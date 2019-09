ANCONA - Diramato il campionato di Eccellenza stagione 2019-2020 con tante big ai nastri di partenza e con l'Anconitana anche stavolta grande favorita. Si parte domenica 15 settembre con la formazione di Ciampelli che esordiarà ad Urbania, avvio in trasferta anche per la Vigor Senigallia che farà visita all'Azzurra Colli mentre il Fabriano Cerreto giocherà la sua prima partita sul campo del Montefano.



Ma ecco il quadro completo della prima giornata (domenica 15 settembre ore 15,30)

--------------------------------------------------------------------

Atletico Azzurra Colli-Vigor Senigallia



Atletico Gallo Colbordolo-Valdichienti



Forsempronese-Castelfidardo



Marina-Porto d'Ascoli



Montefano-Fabriano Cerreto



San Marco Servigliano-Atletico Alma



Sassoferrato Genga- Grottammare



Urbania-Anconitana





Le date da ricordare

--------------------------



La tanto attesa sfida Vigor-Anconitana si giocherà il 3 novembre - ottava giornata - al "Bianchelli", il ritorno al Del Conero il 23 febbraio. Mentre invece il duello tra Anconitana e Mastronunzio andrà in onda il 10 novembre al Del Conero. E l'ultima giornata? Ecco alcuni incroci: Marina-Anconitana, Montefano-Vigor, il derby Sassoferrato Genga-Fabriano Cerreto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA