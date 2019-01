ANCONA - L’Anconitana sta perdendo 1-0 al Del Conero nel derby contro l’Osimana, valido per la 18ª giornata del girone A di Promozione. La rete è stata realizzata al 6’ di gioco dal 39enne Raffaele Cerbone, attaccante napoletano della squadra allenata da Roberto Mobili. I dorici sono in vetta alla classifica con 47 punti in 17 partite, con 15 vittorie e 2 pareggi, 51 reti segnate e 10 subite, e sono ancora imbattuti.

Dopo i cinque anticipi del sabato, si giocano altre due partite: Vigor Senigallia-Cantiano con Morganti che in avvio di ripresa ha portato in vantaggio i rossoblù mentre è ancora sullo 0-0 Filottranese-Villa Musone.



In avvio di ripresa emozioni sia a Ostra Vetere con il vantaggio della Vigor firmato da Morganti che al Del Conero con l'Osimana che ha gettato alle ortiche con Dell'Aquila una colossale occasione per andare sul 2-0.





