Anconitana e Vigor dopo il derby ​ecco quello che può succedere

ANCONA - E' un finale di campionato - quello del torneo di Promozione girone A - che ruota tutto attorno al numero 6. Perchp sei sono le giornate che mancano alla fine del campionato, perchè sei sono i punti - dopo la vittoria dei rossoblù domenica nel confronto diretto con l'Anconitana - che divide la Vigor e la capolista e perchè sono sei anche i punti (oltre ai 10 che cancellerebbe la roulette dei playoff) tra la squadra di Guiducci e il Barbara che occuap adesso la terza posizione in classifica.



E nel prossimo turno che succede? Impegno esterno per la Vigor con il sempre temibile Loreto mentre l'Anconitana al Del Conero se la vedrà con l'Olimpia Marzocca. Ultime sedute di allenamento, ultime prove poi si tornerà in campo e chissà come sarà la nuova classifica domenica pomeriggio...



