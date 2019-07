ANCONA - Scelta a sorpresa per Salvatore Mastronunzio. L'ex centravanti e uomo simbolo dell'Anconitana (109 gol in cinque stagioni), ripudiato dal presidente Marconi ed in predicato di vestire le maglie del Castelfidardo o della Maceratese, vestirà invece il viola del Montefano, squadra di Eccellenza, che evidentemente è venuta maggiormente incontro alle aspettative della "Vipera", 40 anni ma ancora tanta voglia di bucare le difese avversarie, forte di una carriera di 413 partitre e 170 gol tra la serie A e la Prima Categoria. Mastronunzio con il Montefano giocherà in Eccellenza e sfiderà dunque l'Anconitana da avversario.

