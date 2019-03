ANCONA - Sta vincendo 1-0 l’Anconitana al Del Conero, contro la Filottranese, nella 23ª giornata del girone A di Promozione. La rete è stata segnata da Mercurio al quinto minuto di gioco. Per i dorici, primi in classifica con 6 punti di distacco sulla Vigor Senigallia, è molto importante vincere e tornare così a +9, considerato che domenica prossima ci sarà proprio lo scontro diretto in casa dei rossoblù. L’altro incontro, dopo i sei anticipi del sabato, è Gabicce Gradara-Valfoglia, il cui risultato è ancora di 0-0.

© RIPRODUZIONE RISERVATA