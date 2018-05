ANCONA - Tutt'altro che facile. E quando i calci di rigori sembravano inevitabili ci ha pensato Joel Apezteguia a spedire l'Anconitana in finale: giovedì sera al Del Conero (calcio d'inizio alle ore 20,30) si giocherà Anconitana-Civitanovese, sfida d’altri tempi tra nobili decadute. Una finale scontata tra due corazzate che si contenderanno il titolo regionale di Prima Categoria. Giusto così, anche se i dorici hanno sudato parecchio per avere la meglio sul Santa Veneranda, compagine attrezzata e farcita di ex giocatori della Vis Pesaro. Partita come detto decisa solo nel finale con i gol di Apezteguia a 6' dalla fine e raddoppio firmato da Mandorino al 90'. Esultano i dorici, felice anche il Santa Veneranda.

