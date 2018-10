Anconitana e Labor conoscono una sola parola: vittoria

ANCONA - E dopo sei giornate sono due le formazioni marchigiane che conoscono un solo verbo, vincere. En plein per Anconitana e Labor con le due squadre che sono in fuga ma mentre i dorici hanno 4 punti di vantaggio sulla Vigor che l'insegue, il margine della squadra di Santa Maria Nuova è di cinque lunghezze. Dati statistici importanti anche quelli relativi ai gol: 18 fatti e tre subiti per la squadra di Nocera, 15 realizzati e tre al passivo anche per Vitali e c. E il prossimo turno che propone? Un altro impegno casalingo abbordabilissimo per l'Anconitana contro la Laurentina (penultima e un solo punto) mentre la Labor se la vedrà con la Cameratese che è seconda in classifica a 5 punti appunti dalla leader.

