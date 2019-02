ANCONA - Sta perdendo 1-0 al Del Conero l’Anconitana nel derby contro il Loreto, valevole per la 20ª giornata del girone A di Promozione. Fatale per ora un autogol di Colombaretti al 14’ del primo tempo. Anche la Vigor Senigallia, seconda a -9 dai dorici in classifica, sta perdendo tra le mura amiche del Bianchelli: il Barbara sta vincendo 2-1 grazie a una rete di Marco Carboni e un autogol dei vigorini, che poi hanno risposto con Cinotti.

