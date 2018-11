ANCONA - Una è in testa a punteggio pieno, 8 partite e 8 vittorie. E' l'Anconitana. E l'altra è seconda in classifica nel campionato di Promozione a quattro punti di distanza. E' la Vigor, E domenica torna dopo tantissimi anni una classica del calcio marchigiano: ore 14,30, stadio Del Conero, appuntamento con Anconitana-Vigor. E sarà una sfida speciale non solo per quel che fu ma anche per quel che è. Con l'Anconitana che sembra non conoscere ostacoli: filotto di vittorie, 28 gol segnati e tre subiti. E squadra che diverte. Ma anche la Vigor offre numeri importanti: 6 vittorie e due pareggi (sul campo del Valfoglia e a Cantiano) e tanta solidità. Perchè se è vero che la squadra di Guiducci ha segnato meno della metà dei gol della corazzata (13 centri per la formazione del presidente federiconi) è altrettanto vero che la Vigor di gol ne ha subito appena uno contro il valfoglia, all'esordio, e per di più su calcio di rigore. Come dire che domenica sarà sfida vera e avvincente. Non solo per quel che fu ma anche per quel che è.

