ANCONA - Ha solo un'idea in testa, l'Anconitana, fare sei. Con il Villa San Martino oggi per proseguire la marcia trionfale in un match che vede i ragazzi di Nocera favoritissimi contro la matricola pesarese pronta però a vendere cara la pelle. E dietro la capolista? La Vigor gioca in casa - ma sul neutro di Ostra Vetere per i lavori di rifacimento del sintetico del Bianchelli - contro il Mondolfo. Tutto da seguire anche il terzo e ultimo match in programma oggi con la Filottranese che al San Giobbe affronta un vero e proprio esame di maturità contro il Loreto. Negli anticipi di ieri exploit del Barbara contro l'Olimpia Marzocca, fa il pieno anche l'Osimana a San Lorenzo in Campo, divisione della posta in palio tra Osimo Stazione e Cantiano mentre il Gabicce Gradara ha vinto 2-0 sul campo del Santa Veneranda, exploit anche per il Valfoglia sul campo del Villa Musone che resta così fermo a quota zero.

