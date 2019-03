ANCONA - Sta pareggiando 1-1 l’Anconitana, a Montecchio contro i pesaresi del Santa Veneranda, nella 26ª giornata del girone A di Promozione, quintultima tappa del campionato. I dorici sono passati in vantaggio al 29’ del primo tempo grazie a una rete segnata dal portiere Gianclaudio Lori con un lungo rinvio dalla lunetta della sua area, in pratica da oltre 70 metri. È il 15° marcatore diverso dei dorici. Il Santa Veneranda ha poi pareggiato al 45’ con un a rete di Rossi. Sta vincendo 1-0 anche la Vigor Senigallia nel derby contro il Marzocca grazie a una rete di Cinotti. Al momento l’Anconitana sarebbe sempre prima in classifica con 67 punti ma il distacco dalla Vigor, seconda a quota 63, scenderebbe a +4. Dopo i tre anticipi di sabato, si giocano anche Filottranese-Mondolfo, Gabicce Gradara-Osimana e Valfoglia-Villa San Martino.



26ª giornata: Cantiano-Barbara 0-2; Osimo Stazione-Laurentina 3-2; Villa Musone-Loreto 4-2; Filottranese-Mondolfo 0-1; Gabicce Gradara-Osimana 1-0; Santa Veneranda-Anconitana 1-1; Valfoglia-Villa San Martino 1-0; Vigor Senigallia-Marzocca 1-0.

