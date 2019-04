RECANATI - È pronta a festeggiare il salto in Eccellenza l’Anconitana, che sta però perdendo 2-1 al Tubaldi di Recanati contro il Villa Musone nella terzultima giornata del girone A di Promozione. La squadra di Francesco Nocera è passata in vantaggio con una bella rete di Zaldua ed è stata poi ripresa da una conclusione dalla distanza di Bonifazi. La rete del 2-1 è poi maturata su calcio di rigore, trasformato da Tonuzi. I dorici si giocano il primo match point per assicurarsi anche la matematica di un trionfo già archiviato con gli 8 punti di vantaggio sulla Vigor Senigallia. Si giocano anche Filottranese-Vigor Senigallia e Gabicce Gradara-Villa San Martino, il cui calcio d’inizio è fissato per le 16.



Tra i dorici torna dopo la squalifica Jachetta e dovrebbe stringere i denti Venturim, afflitto da un fastidio alla caviglia, ma entrambi partiranno dalla panchina. Gli argentini Ruibal e Zaldua completeranno il tridente imperniato su Mastronunzio, capocannoniere con 18 reti. A centrocampo Pucci si è guadagnato la conferma con i due assist calibrati nel 2-0 all’Osimo Stazione. In difesa l’ex Zagaglia sarà adattato a sinistra. Oltre a Fernandes Cardoso, nel Villa Musone spicca la presenza del difensore anconetano Frezzi, ex Campobasso e Cavese, arrivato a dicembre dal Montegiorgio.



VILLA MUSONE (4-3-3): Giuliani; Frezzi, Fiengo, Camilletti M., Prosperi; Mascambruni, Reucci, Camilletti L.; Fernandes Cardoso, Tonuzi, Bonifazi. All. Capitanelli.

ANCONITANA (4-3-3): Lori; Tomassini, Mercurio, Trombetta, Zagaglia; Pucci, Marengo, Visciano; Ruibal, Mastronunzio, Zaldua. All. Nocera.

ARBITRO: Bini di Macerata.



