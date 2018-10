ANCONA - Chi doveva comandare e chi invece sta sorprendendo tutti. Sono sei le formazioni marchigiane che nei campionati dilettantistici viaggian a punteggio pieno dopo quattro giornate. Conoscono solo la parola vittoria l'Anconitana (campionato di Promozione) e altre sei squadre del torneo di Seconda Categorie. Gioie in serie per Belvedere, Labor, San Claudio, Vigor S.Elpidio, Sarnano e Corva.



Chi ha i numeri migliori? Per quel che riguarda i gol segnati (12) l'Anconitana e il Sarnano per quel che concerne i gol subiti invece Labor, San Claudio e Corva che hanno incassato solo un gol.

© RIPRODUZIONE RISERVATA