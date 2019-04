ANCONA - Conto alla rovescia, è solo questione di ore. Basta vincere domenica a Recanati contro il Villa Musone (calcio d'inizio ore 15) e sarà Eccellenza. Con otto punti di vantaggio sulla Vigor Senigallia, è tutto pronto in casa Anconitana per festeggiare la promozione, Vero che i padroni di casa hanno fame di punti ma i biancorossi sono ad un passo dal traguardo e non vogliono perdere l'occasione. Dal canto suo la Vigor sempre domenica - ma il via sarà alle ore 16 - sarà impegnata al San Giobbe contro la Filottranese.

