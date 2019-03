Anconitana verso l'Eccellenza: serve la vittoria contro l'Osimo Stazione

ANCONA - Per andare a +8, per fare un altro passo verso l'Eccellenza. Ma bisogna vincere oggi (il calcio d'inizio alle ore 16) contro l'Osimo Stazione. Solo 2-2 ieri per la Vigor a San Lorenzo in Campo, la squadra di Nocera può allargare il vanatggio e pensare ai festeggiamenti per la vittoria del campionato già nelal successiva sfida contro il Villa Musone. Ma intanto bisogna pensare a oggi e superare l'Osimo Stazione.

