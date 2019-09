ANCONA - Seconda giornata del campionato di Eccellenza dopo l’anticipo Porto d’Ascoli-Azzurra Colli, finito 4-0 per i padroni di casa, per ora in testa alla classifica a punteggio pieno. L’Anconitana debutta al Del Conero contro il Sassoferrato Genga, la Vigor Senigallia ospita il Fossombrone, mentre Castelfidardo-Atletico Gallo mette di fronte le altre due squadre che hanno vinto una settimana fa all’esordio.



2ª giornata: Porto d’Ascoli-Azzurra Colli 4-0 (9’ Sensi, 40’ Napolano, 54’ Rossi, 70’ Ciarmela); Anconitana-Sassoferrato Genga 0-0; Atletico Alma-Marina 0-1 (Gabrielloni); Castelfidardo-Atletico Gallo 0-0; Fabriano Cerreto-Urbania 0-2 (Temellini, Sacchi); Grottammare-Servigliano Lorese 0-0; Valdichienti Ponte-Montefano 1-0 (Castellano); Vigor Senigallia-Fossombrone 0-0.

