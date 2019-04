RECANATI - Può essere il giorno dell'Eccellenza. Deve essere il giorno dell'Eccellenza. Con otto punti di vantaggio sulla Vigor Senigallia, oggi all'Anconitana è sufficiente vincere contro il Villa Musone penultimo in classifica per chiudere il discorso e festeggiare il salto in Eccellenza. Si gioca al Tubaldi di Recanati, calcio d'inizio alle ore 15 con la Vigor che invece - il via alle ore 16 - sarà di scena al San Giobbe contro la Filottranese.

