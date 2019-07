Antonio Conte, ritorno dalle vacanze col volo low-cost Ryanair e selfie con l'equipaggio

Finite le vacanze in Salento, si torna a Milano per pianificare la nuova stagione calcistica. Antonio Conte, nuovo allenatore dell'Inter dall'ingaggio multi milionario, orginario di Lecce, è partito questa mattina da Brindisi a bordo di un volo low cost Ryanair per la gioia dell'equipaggio e dei passeggeri imbarcati con lui. Lunedì è prevista la conferenza stampa del nuovo mister nerazzurro, poi la squadra si sposterà in Svizzera per il ritiro pre-campionato.



La compagnia aerea ha postato la foto con didascalia eloquente: "Ecco il mitico Antonio Conte, neo allenatore dell'Inter, in compagnia di Benedetta, Massimiliano, Daniele, Ilenia e Giacomo sul nostro volo Brindisi-Milano Bergamo".

