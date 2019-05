Sorpresa in campo, l'arbitro prega e benedice il Var prima della partita

Una scena che non è passata inosservata: mentre le squadre si posizionavano in campo prima dell'inizio della gara, un arbitro ha richiamato l'attenzione di tutti, in primis delle telecamere, per essersi soffermato parecchio davanti al monitor del Var.





Il fischietto brasiliano Ricardo Marques Ribeiro, chiamato a dirigere una sfida classica del calcio verdeoro, quella tra San Paolo e Flamengo, era rimasto fermo, a testa bassa, davanti al monitor del Var. Qualcuno aveva subito ipotizzato che potesse trattarsi di una sorta di preghiera: una teoria confermata, poi, dalla singolare benedizione del direttore di gara davanti allo schermo.



O árbitro Ricardo Marques Ribeiro fez uma oração diante do terminal do VAR antes de São Paulo x Flamengo https://t.co/iUcXibAJbs pic.twitter.com/74lYByosWI — globoesportecom (@globoesportecom) 5 maggio 2019

Alla fine, la gara si è conclusa col risultato di 1-1. Le preghiere dell'arbitro sembrano aver sortito un effetto positivo: nessuna polemica tra le due squadre e, soprattutto, nessun delicato intervento da parte degli assistenti in sala Var.

© RIPRODUZIONE RISERVATA