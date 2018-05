BUENOS AIRES - Ci sono gli juventini Gonzalo Higuain e Paulo Dybala ma non Mauro Icardi nella lista dei 23 convocati dal ct dell'Argentina Jorge Sampaoli per i Mondiali in Russia. Tra i convocati anche gli 'italiani' Ansaldi (Torino), Biglia (Milan) e Fazio (Roma).



© RIPRODUZIONE RISERVATA