Argentina, bufera sul ct Sampaoli: è accusato di molestie sessuali

Bufera sull'Argentina e sul suo ct Jorge Sampaoli a pochi giorni dal Mondiale. Secondo un giornalista locale, Gabriel Anello, il commissario tecnico della nazionale vice campione del Mondo in carica avrebbe tentato di abusare di una cuoca all'interno della struttura della Federcalcio, a Buenos Aires.



La vittima avrebbe voluto denunciare il fatto, ma avrebbe subito forti pressioni dai vertici federali per non far uscire la notizia. L'Afa starebbe pensando di esonerare l'allenatore. "C'è stata una cattiva condotta da parte di Sampaoli nei locali dell'Afa, con una cuoca che lavora lì. La Federazione sta facendo di tutto per non far uscire la notizia, ma tutte le persone con le quali ho parlato mi hanno confermato l'accaduto. Si tratta di qualcosa di molto pericoloso per la Selección e per Sampaoli, ha a che vedere con la giustizia". Queste le pesanti accuse di Anello nel corso della sua trasmissione radiofonica, Radio Mitre.



ll giornalista nel 2016 raccontò di aver visto Lavezzi fumare marijuana nel ritiro dell'Albiceleste.

