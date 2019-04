Arsenal-Napoli 0-0 La diretta Ancelotti punta su Insigne e Mertens, fuori Milik

di Redazione Sport

Il big match dei quarti di Europa League è senza dubbio questo: all'Emirates va in scena il primo atto del doppio confronto tra Arsenal e Napoli, due delle grandi favorite per la vittoria di questa edizione. Soltanto una però potra avanzare verso la finale di Baku, quindi la squadra di Ancelotti dovrà cercare di reggere bene in trasferta per giocarsi poi le sue chances al San Paolo, mentre i londinesi vorranno evitare i brividi provati agli ottavi dopo la sconfitta per 3-1 all'andata col Rennes.

Queste due squadre si sono affrontate solo due volte in passato nella loro storia, peraltro in tempi piuttosto recenti: era il 2013/14 ed Arsenal e Napoli vennero sorteggiate assieme nel gruppo F di Champions League, un vero e proprio ''girone di ferro'' con anche Borussia Dortmund e Marsiglia. Le sfide dirette finirono con un successo per parte: entrambe le squadre che vinsero per 2-0 nel rispettivo stadio, ma il Napoli chiuse amaramente terzo nel girone nonostante la cifra record di 12 punti.



Le formazioni:

Arsenal (3-4-3): Cech; Sokratis, Koscienly, Monreal; Maitland-Niles, Torreira, Ramsey, Kolasinac; Ozil; Lacazette, Aubemayang.

Napoli (4-4-2): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Insigne, Mertens. All. Ancelotti

