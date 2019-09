ASCOLI - Colpo grosso di mercato dell'Ascoli calcio che sistema anche il reparto difensivo con l'arrivo dal San Paolo, squadra brasiliana, di Miguel Alcantara, giovane di belle speranze di 19 anni, già nella Nazionale Under 19 del Brasile. Nel frattempo proseguono anche le trattative con il Perugia per uno scambio fra i portieri Leali e Fulignati. Con l'arrivo in un paio di giorni dell'ex campione d'Italia Padoin e di Alcantara, il direttore dell'Ascoli Tesoro pensa di avere chiuso il cerchio anche se ci sarà tempo fino a domani quando alle 22 chiuderà il mercato.

