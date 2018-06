ASCOLI «Mi piace la piazza ascolana, ho già visto tre partite dei bianconeri, sono cresciuto nel mondo del calcio". Alex Oliva dalla Svizzera conferma la trattativa in atto per l’acquisizione dell’Ascoli Picchio. una trattativa iniziata a marzo scorso, ma rimasta sotto traccia per non destabilizzare il cammino della squadra impegnata nella lotta alla salvezza. Da oggi partirà la macchina contabile la palla passerà ai professionisti dello studio legale Tamburrini di Bologna punto di riferimento del patron francesco Bellini. La trattativa registra già un accordo sottoscritto che prevede anche una penale in caso di rinuncia da parte di uno dei due contraenti. Oliva, se sarà lui il nuovo proprietario dell’Ascoli con la sua società Re Outside ha intenzione di coinvolgere anche i due soci ascolani Giuliano Tosti e Gianluca Ciccoianni. Nel progetto rientrerebbero anche l’ex Mauro Traini come direttore sportivo. Novità nel settore giovanile con il rientro dell’allenatore Nico Stallone. Se saltasse Alex Oliva sembra ci sia già pronto in prima battuta un gruppo imprenditoriale di Roma e uno del sud Italia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA