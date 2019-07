FOLIGNO - Primo test del tutto amichevole per l'ascoli, opposto nel pomeriggio ai concittadini dell'Atletico (promozione) e vittorioso per 10-1. Per quanto il risultato in questi casi non conti nulla, la squadra di Zanetti ha destato una buona imptressione, soprattutto in attacco. Questo il tabellino della partita.



ASCOLI 4-3-1-2 Lanni; Andreoni, Brosco, Quaranta, D'Elia; Piccinocchi, Petrucci, Cavion; Ninkovic; Scamacca, Ardemagni. A disp: Fulignati, Novi, Valentini, Diop, Perri, Vignati, Laverone, Baldini, Troiano,Carpani, Said, Chajia, Di Francesco, Rosseti. All Zanetti

ATLETICO ASCOLI 4-4-2 Albertini, Ferrara, Calvaresi, Sosi, Veccia, Filipponi, E.Mariani, Iachini, De Marco, Santoni Carillo. A disp: Morganti, Zoldi, Eleuteri, Shakir, Funari, Poli, M. Mariani,Lappani, Travaglia, Zucchetti,Lupini, Manca, Baldassarri, Traini. All. Filippini

ARBITRO: Paoletti di Ascoli.

RETI: 5', 31', 45' Ardemagni, 15' Scamacca, 29' Brosco, 38' Sosi(Atl), 51' Baldini, 53' 84' Di Francesco, 59' 61' Said.

